Důl Darkov byl kvůli nákaze odstaven z těžby. Odčerpává jen vodu a větrá, řekl hejtman Ivo Vondrák. Důl nelze zavřít, to by znamenalo zavření celého OKD dodal.

Kvůli nákaze koronavirem Vondrák v Moravskoslezském kraji nevyhlásil stav nebezpečí, není to prý třeba. Není důvod zavírat Karvinou, řekl. (ČTK)