Od 25. května se spustí volební poradna. Na stránkách volebniporadna.cz budou kandidátům zdarma poskytovány odpovědi na otázky týkající se voleb a kampaní. Vedoucím projektu je někdejší mluvčí hnutí STAN Karel Kreml.

„Stát společně s regulací volebních kampaní zřídil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který vydává svá metodická stanoviska, ale jak sám zdůrazňuje, kandidátům neposkytuje právní poradenství. Podle našeho názoru by ale vstup do jakékoliv úrovně české politiky neměl být otázkou výdajů za právní služby. Je v zájmu společnosti, aby se o správu věcí veřejných zajímalo a zapojilo se do ní co největší množství lidí,“ uvedl Kreml.

Poradna se spustí v pondělí 25. května a bude fungovat pouze online na adrese volebniporadna.cz. V živém chatu kandidát jednoduše položí svou otázku a konzultant z poradny mu ji zodpoví. Konzultace bude zdarma.

„Cílem Volební poradny je usnadnit lidem v České republice vstup do všech úrovní politiky tím, že zastoupíme stát v oblasti, která zůstala bezprizorní, tedy ve volebním poradenství. Chceme tak doplnit činnost státem zřízeného úřadu, který sice vykonává dobrou práci, avšak je limitován ze zákona kompetenčně, ale i personálně,“ vysvětlil Kreml.