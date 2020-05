Do základních škol se dnes po dvouapůlměsíční pauze kvůli koronaviru vrací žáci prvního stupně. Docházka bude ale až do konce školního roku dobrovolná. Část dětí, které rodiče do škol předem nenahlásili, zůstává nadále doma.

Dominantní by podle ministerstva školství měla být stále výuka na dálku. Situace v různých školách se bude lišit. Některé se chtějí co nejvíce vrátit k běžné výuce.

Ministerstvo školství registruje na prvním stupni základních škol zhruba 563 000 žáků. Podle odhadů se dnes do lavic vrací v průměru polovina z nich. V některých školách to je až 85 procent, jinde jen čtvrtina. Do škol se nevrací ani všichni učitelé. Pokud se obávají o své zdraví, mohli se s řediteli domluvit na pokračování ve výuce na dálku. (ČTK)