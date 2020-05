Počet úmrtí spojovaných s covidem-19 v Británii narostl o 118 na 36 793, uvedl dnes britský premiér Boris Johnson. O den dříve činil denní přírůstek úmrtí 282.

Premiér na tiskové konferenci také podržel svého klíčového poradce Dominika Cummingse, kritizovaného za porušení pravidel koronavirové karantény, a ohlásil částečné otevření škol od 1. června.

Cummingsova odvolání se kromě opozice domáhalo i několik konzervativních poslanců. Poradce, který byl hlavním strůjcem kampaně za vystoupení Británie z Evropské unie před referendem v roce 2016, odvezl syna na hlídání ke svým rodičům, z Londýna do 400 kilometrů vzdáleného severoanglického hrabství Durham, ačkoliv v té době již platila přísná pravidla spojená s omezením pohybu obyvatel ve snaze zamezit šíření nákazy. Kromě nákupu jídla či léků neměli lidé podle vládních doporučení vycházet z domovů ani navštěvovat příbuzné.

Premiér uvedl, že chápe, proč si lidi myslí, že jedny pravidla platí pro jedny a jiná pro druhé. Ale vládní pokyny podle něj také jasně doporučovaly přihlížet k potřebám péče o dítě. Cummings podle něj jednal odpovědně, v rámci pravidel a naprosto rozumně, když se snažil izolovat čtyřletého syna od nakažené rodiny; tou dobou byla již jeho manželka nemocná a sám poradce měl příznaky nemoci.

„Myslím, že udělal to, co je naprosto pochopitelné,“ řekl. „Každý otec, každý rodič upřímně chápe, co udělal, já tedy určitě,“ dodal podle agentury Reuters. (ČTK)