Afghánské hnutí Tálibán dnes u příležitosti nadcházejícího muslimského svátku íd al-fítr vyhlásilo klid zbraní. Oznámil to dnes mluvčí hnutí. Dočasné příměří začne stejně jako svátek v neděli a potrvá tři dny.

Je to poprvé, co Tálibán vyhlásil jednostranný klid zbraní od svržení své vlády v roce 2001, píše agentura AFP.

Vůdci povstalecké hnutí svým bojovníkům nařídili, aby „dbali na bezpečí svých spoluobčanů a nepouštěli se do ofenzivních operací proti nepříteli“. Mohou se však bránit v případě, že na ně někdo zaútočí.

Na konci dubna povstalci odmítli nabídku afghánského prezidenta Ašrafa Ghaního na klid zbraní během ramadánu. Íd al-fitr se slaví po skončení tohoto postního měsíce, v Afghánistánu začne v neděli a slaví se tři dny.

Tálibán vládl v Afghánistánu do roku 2001, kdy jeho režim svrhla mezinárodní koalice vedená Spojenými státy. Hnutí v únoru s USA uzavřelo mírovou dohodu, Spojené státy se v ní zavázaly, že do 14 měsíců ze země stáhnou všechny své vojáky a že odejdou i vojáci ostatních zemí NATO včetně Česka. Tálibán na oplátku slíbil, že nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.

Povstalecké hnutí mělo také v březnu zasednout k mírovým jednáním s afghánskou vládou, zatím se tak však nestalo. Povstalci naopak zesílili svou ofenzívu proti afghánským bezpečnostním složkám. Od března vykonali bojovníci Tálibánu přes 3800 útoků, zabili 420 civilistů a 906 jich zranili, uvedly v pondělí afghánské úřady. Respektovali však devítidenní příměří, které na přelomu února a března provázelo podpis dohody se Spojenými státy. (ČTK)