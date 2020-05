Nošení roušek ve vnitřních prostorách by se mohlo lišit podle regionů. Uvedl to epidemiolog Rastislav Maďar. Záležet bude na epidemiologické situaci v různých lokalitách. Rozhodnout by se o tom mělo v červnu.

Maďar, který působí jako koordinátor pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření přijatých jako ochrana před epidemií covidu-19, uvedl pro ČTK, že stát nechce riskovat zhoršení situace.

„Nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorách zůstane zřejmě ještě delší dobu. Vývoj situace v červnu nám ukáže, jaká strategie bude do budoucna možná bez toho, abychom riskovali zhoršení epidemiologické situace,“ řekl Maďar. Budoucí opatření mají být podle něj co nejvíc cílená, proto je možné, že zhoršení situace v regionu by znamenalo i lokální zpřísnění nošení roušek.

„Současně je velmi pravděpodobné, že na podzim a v zimním období budeme roušky zase používat častěji, bez ohledu na to, jestli bude povinnost jejich nošení zpřísněná nebo ne. Lidé se k nim budou vracet sami dobrovolně,“ dodal.

Od pondělka mohou lidé roušky ve venkovních prostorách sundat, platí však pravidlo, že mají mít alespoň dvoumetrový odstup. Uvnitř budov a také v MHD je nošení ochranných pomůcek nadále povinné. (ČTK)