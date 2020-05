Členové americké vlády diskutovali na setkání bezpečnostní rady možnost, že by USA poprvé od roku 1992 provedly test atomové bomby. Tím by bylo porušeno moratorium, které trvá několik desetiletí.

Nápad přišel podle tří zdrojů deníku Washington Post na bezpečnostním jednání 15. května poté, co někteří představitelé Trumpovy administrativy obvinili Rusko a Čínu, že provádějí nukleární testy. Toto podezření nebylo prokázáno a obě země jej odmítly.

Řízená exploze atomové bomby by měla podle zjištění deníku demonstrovat Moskvě a Pekingu, že Spojené státy jsou schopné rychle zareagovat. To by mělo pomoct při vyjednávání třístranné dohody o regulaci bojového arzenálu těchto největších nukleárních mocností.

Jednání neskončilo žádnou dohodou, nicméně podle zdrojů deníku diskuze o plánovaném výbuchu stále probíhá. Národní úřad pro bezpečnost informace nekomentoval. (Washington Post)