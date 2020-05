Pandemie nemoci covid-19 narušuje imunizaci proti chorobám jako jsou záškrt, dětská obrna nebo spalničky, což by mohlo ohrozit zdraví zhruba 80 milionů dětí ve věku do jednoho roku. Ve společné zprávě před tím varuje Světová zdravotnická organizace (WHO), Dětský fond OSN (UNICEF) a mezinárodní skupiny prosazující větší dostupnost vakcín.