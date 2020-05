Guvernér státu Florida vyhověl naléhání médií a zveřejnil detaily úmrtí všech 2017 pacientů, kteří zemřeli na covid-19. Třetina byli diabetici, 27 lidí bylo mladších 40 let. Víc než polovina mrtvých žila na jižní Floridě v okolí Miami.

Diabetes a vysoký tlak jsou dvěmi nejčastějšími zdravotními potížemi u těch, kdo zemřou na covid-19.

„Staří umírají častěji proto, že mají oslabený imunitní systém, který přirozeně začíná slábnout po 50. roce věku,“ řekl floridskému deníku Sun Sentinel José Szapocznik, epidemiolog z University of Miami Miller School of Medicine. „Něco v diabetu umožňuje viru se lépe navázat na buňky v těle.“

Nejmladší oběť byl šestadvacetiletý alkoholik, nejstarší žena ve věku 104 let, která zemřela na zápal plic. Většina ze 27 obětí mladších čtyřiceti let měla další zdravotní problémy: nejčastěji obezitu, poté diabetes a vysoký tlak.

29 lidí zemřelo poté, co kvůli běžným covidovým symptomům odešlo do karantény. Některé převezli po zhoršení stavu do nemocnice, kde zemřeli, další byli nalezeni mrtví doma.

Ze všech lidí, kteří zemřeli na covid-19 v okrese Miami-Dade, jen malý počet – devět – se nakazilo při cestování. Šest z nich přiletělo z New Yorku. (Sun Sentinel)