V pákistánském Karáčí se podle informací tamních médií v blízkosti letiště zřítilo letadlo. Jednalo se o stroj Airbus A320 letecké společnosti PIA, který letěl na vnitrostátní lince. V letadle cestovalo 107 cestujících, nehodu nikdo nepřežil.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W

— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) May 22, 2020