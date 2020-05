Z kritiků „české vakcíny“ se stala vědecká komise pro ministra

Při ministerstvu zdravotnictví vznikla nová expertní komise, která by měla řešit vědecko-technologické problémy spojené s covid-19. Tvoří ji přední čeští odborníci z řad virologů, infektologů a dalších vědních oborů a zastřešuje ji Učená společnost České republiky.

Zájem o ni projevil ministr Adam Vojtěch poté, co mu právě zástupci Učené společnosti adresovali otevřený kritický dopis k záměru vyvíjet „českou vakcínu“. Deník N publikoval před dvěma týdny text, ve kterém názory a argumenty kritiků zaznívají v souvislostech.

„Jsme rádi, že měl náš otevřený dopis tento efekt,“ řekl Deníku N iniciátor dopisu a nyní koordinátor komise virolog Libor Grubhoffer. „Jsme přesvědčení, že nadějná cesta vede právě přes spolupráci, a to na mezioborové a mezinárodní úrovni.“

„Globalizace sice přispěla k pandemickému rozšíření nákazy novým koronavirem a jeho cirkulaci v celosvětovém rozměru, ale právě globalizace taky přináší naději,“ míní.

„A to hlavně díky sdružování výzkumných kapacit, lidského a znalostního potenciálu. Když ho zaměříme na rozumné a efektivní řešení hrozeb, které z pandemie plynou.“ Je podle něj nutné, aby se každý stát zapojil do celosvětového snažení tím, co umí, a nepokoušel se o nemožné „separé“.

„Naše země má úspěšnou stoletou tradici v imunobiologickém výzkumu, vývoji a výrobě, měli bychom na ni navázat,“ dodává Libor Grubhoffer. Deník N s ním před časem přinesl obsáhlý rozhovor o virologii a vakcinaci.

Komise Učené společnosti ČR by měla řešit mj. otázky možné vakcíny proti covid-19 (analýza situace, možnosti zapojení Česka do vývoje v mezinárodním kontextu apod.), zlepšování diagnostiky nemoci, výzkumu a vývoje imunoléčiv a antivirotik a další otázky uplatnění dalších vědeckých poznatků z oborů genového a proteinového inženýrství, strukturní biologie či bio-informatiky.

Fungovat bude ve složení: Libor Grubhoffer, koordinátor, Biologické centrum AV ČR, virologie a biochemie, vakcíny, virová a serologická diagnostika; Martin Fusek, ÚOCHB AV ČR/ÚOCHB Tech, s. r. o., biotechnologie, biofarmacie (biologická léčba), přenosy technologií do praxe; Jiří Hejnar, ÚMG AV ČR, virologie, molekulární genetika virů a buněk, genové inženýrství; Ivan Hirsch, BIOCEV/PřF UK+ ÚOCHB AV ČR, virologie, molekulární genetika virů, mechanismy replikace, molekulární patogeneze; Ladislav Machala, 3. LF UK/Nemocnice Bulovka, Centrum AIDS, infekční onemocnění virového původu, mechanismy a klinika virových onemocnění člověka, možnosti jejich terapie; Radim Nencka, ÚOCHB AV ČR, medicinální chemie, výzkum a vývoj antivirotik; Daniel Růžek, CEITEC/VÚVeL + Biologické centrum AV ČR/Parazitologický ústav, virologie, mechanismy replikace virů, testování virových vakcín a antivirotik; Anna Šedivá, 2. LF UK, FN Motol, imunologie, imunopatogeneze a imunoterapie infekčních nemocí; Ruth Tachezy, BIOCEV/PřF UK + ÚHKT, virologie, mechanismy virových infekcí, vakcíny. (Učená společnost ČR)