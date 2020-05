Ministerstvo dopravy dokončilo návrh nového bodového systému, projednat by ho měla v brzké době vláda. Přísnějším postihům mají řidiči čelit například za telefonování za volantem nebo nepoužití bezpečnostních pásů.

Ministerstvo chce naopak zmírnit tresty za některé méně závažné přestupky, například mírné překročení rychlosti. Úprava by také měla umožnit zvýšení rychlosti na dálnicích ze 130 na 140 kilometrů za hodinu. Změny by měly platit od začátku roku 2022, obrys novému systému dal již před čtyřmi lety ministr Dan Ťok. (Peníze.cz)