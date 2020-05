Cyklon Amphan si na pobřeží východní Indie a v sousedním Bangladéši vyžádal nejméně 84 životů. Většina lidí zemřela kvůli padajícím stromům nebo v troskách budov, které smetly záplavy. V Bangladéši je milion lidí bez elektřiny. (CBS News)

Electric outage in Phool Bagan, Kolkata caused due to the cyclone. Please pray for the ones who are not fortunate enough to have proper shelter in these challenging times. #CycloneAmphan #CycloneAmphanUpdate #AmphanSuperCyclone #Amphan pic.twitter.com/Lx2FsOyc0e

— Akshay (@TheAkshayBothra) May 20, 2020