Kdyby v USA vyhlásili nouzový stav o jeden týden dřív, mohlo tam zemřít o 36 tisíc lidí méně. Kdyby to byly dva týdny, předešlo by se až 83 procentům úmrtí. Vyplývá to ze studie Kolumbijské univerzity.

„Tak malý čas, a tak kritický rozdíl,“ řekl šéf výzkumu, epidemiolog Jeffrey Shaman, podle nějž je rozhodující zachytit virus v co nejranější fázi rozvoje.

Prezident Trump vyhlásil zákaz cestování 15. března, 16. března zavřeli ve městě New York školy a stát New York plošně omezil provoz o týden později, 22. března.

V USA je nyní přes 93 tisíc mrtvých a Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) předpokládá dosažení statisícové hranice před koncem května. Pokud by v USA uzavřeli provoz ve stejné době jako v České republice, bylo by tam dnes podle zmíněné stude 11 253 mrtvých. (NY Times)