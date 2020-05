Odvolací soud potvrdil desetiletý trest bývalému imámovi Sameru Shehadehovi. Ten pomohl bratrovi a švagrové odjet do Sýrie a vstoupit do teroristické organizace.

Sámer Shehadeh u Městského soudu v Praze. Foto: Tomáš Benedikovič, Denník N

Samerovu bratru Omarovi uložil trestní senát jedenáctileté vězení, Samerova švagrová Fátima Hudková má za mřížemi strávit šest let. Manželé jsou však stíháni jako uprchlí, soud vynesl rozsudek v jejich nepřítomnosti.

Shehadeh v listopadu 2016 pomohl svému bratrovi odjet do Sýrie a vstoupit do teroristické organizace Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Později zajistil cestu i Hudkové, kterou předtím po internetu s Omarem oddal. Teroristické organizaci také přes prostředníky několikrát poslal peníze. Bývalý imám se k pomoci bratrovi a jeho ženě i k posílání peněz do Sýrie u hlavního líčení přiznal. Nepovažuje to však za trestné, protože neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou. (ČTK)