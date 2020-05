Německá kancléřka Merkelová řekla, že by bohaté státy měly podpořit nejchudší země v boji s koronavirovou pandemií tak, že jim nesníží rozvojovou pomoc. Zvážit by měly i další úlevy, které půjdou nad rámec pozastavení splatnosti dluhů.

Merkelová to prohlásila po jednání se šéfy mezinárodních rozvojových organizací.

Po videokonferenci s lídry Mezinárodního měnového fondu, Světové banky či Světové obchodní organizace (WTO) Merkelová novinářům sdělila, že je třeba dělat více pro nejzranitelnější lidi. „Pro Německo to znamená žádné škrty v rozvojové pomoci, ale naopak další investice do zahraniční pomoci a reorganizaci fondů tak, aby se lépe hodily do současné situace kolem pandemie,“ citovala kancléřku agentura Reuters.

Největší mezinárodní věřitelé se již minulý měsíc dohodli na tom, že tento rok zbaví nejchudší země povinnosti splácet dluhy. Učinili tak s ohledem na drtivé ekonomické dopady pandemie, která patrně způsobí nejhlubší hospodářskou recesi od 30. let.

Lídři se podle Merkelové na videokonferenci shodli, že panuje vysoké nebezpečí celosvětového protekcionismu. „Vidíme, jak škodlivé je, když se zhroutí dodavatelské řetězce,“ uvedla. Německo podle ní bude usilovat o posílení systému mezinárodního obchodu.