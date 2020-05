Starosta New Yorku de Blasio chce vytvořit tým pěti tisíc lidí, kteří budou pomáhat s vyhledáváním kontaktů nakažených. Trasování kontaktů lidí s nemocí covid-19 je podmínkou pro postupné uvolnění opatření proti koronaviru.

Stejný tým přitom formuje i celý stát New York. Má mít 6400 až 17 tisíc členů. Experti snahy vítají, ale varují před obtížemi, s nimiž se musí vyhledávači kontaktů vypořádat. Patří k nim vysoká hustota zalidnění v New Yorku, ale i problematika veřejné dopravy. (Guardian)