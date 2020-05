Japonský lék Avigan (favipiravir), který se klinicky testuje na léčbu covid-19, podle předběžných výsledků není „zjevně účinný“. Lék prosazuje japonská vláda, která doufala, že bude do konce května schválen k užívání proti koronaviru.

Japonské antivirotikum Avigan (favipiravir). Foto: Fujifilms

Avigan, který vyvinula dceřiná společnost japonského holdingu Fujifilms, pomáhal podle zpráv z Číny pacientům ve Wu-chanu.

Premiér Šinzó Abe do Aviganu vkládal velké naděje: účinný přípravek by pomohl nejen proti koronaviru, ale představoval by také velmi pozitivní PR pro Japonsko a potenciální vzpruhu pro ekonomiku, která v pandemii definitivně sklouzla do recese.

Část odborníků však byla skeptická. Už před zahájením klinických testů navíc varovali, že Avigan, který byl v Japonsku schválen k léčbě viróz už před šesti lety, má za tu dobu prokázané vedlejší účinky na ještě nenarozené děti.

Nynější klinické testy zahrnuly tisíce pacientů a předběžné výsledky zatím neprokázaly zjevnou účinnost, informovala dnes agentura Kjódó.