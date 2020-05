Britská královna dnes pasuje válečného veterána Toma Moora na rytíře. Muž v rámci charitativní akce před svými 100. narozeninami vybral 32 milionů liber na pomoc Národní zdravotní službě. (BBC)

BREAKING: 100-year-old Captain Tom Moore has received a knighthood from The Queen, according to The Times, after he raised nearly £33m for the NHS. pic.twitter.com/x8GwhwxJgk

— Charlie Proctor (@MonarchyUK) May 19, 2020