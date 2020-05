Američanka Jane Roe, vlastním jménem Norma McCorveyová, před smrtí přiznala, že za přiklonění se k protipotratovému hnutí dostala zaplaceno. McCorveyová se původně soudila o povolení k potratu v případě Roe vs. Wade, který v 1973 vyústil v legalizaci potratů v USA.

O úplatku pro McCorveyovou se dosud nevědělo. Přiznala jej před smrtí v roce 2017 v dokumentu AKA Jane Roe, který se bude poprvé vysílat tento pátek na americkém kanále FX.

„Bylo to vzájemné. Já jsem si vzala jejich peníze a oni mě postavili před kameru a řekli mi, co mám říkat. A to jsem řekla,“ uvádí v dokumentu McCorveyová.

The real woman at the center of Roe v. Wade tells her story. #AKAJaneRoe premieres May 22 on FX, next day #FXonHulu. pic.twitter.com/WuIT6Bucph — FX Documentaries (@FXDocs) May 18, 2020

Pokud je to pravda, je to zásadní zlom v kauze, která formovala po další dekády americkou společnost. Konzervativní Američané neumožňovali ženám potraty až do roku 1973. McCorvayová se ale o své právo předčasně ukončit těhotenství soudila a její případ se dostal až před Nejvyšší soud, který rozhodl v její prospěch.

Potom náhle v roce 1995 vystoupila před veřejností a oznámila, že změnila svůj názor a interrupce jsou chybou. V roce 1998 dokonce vydala i knihu, ve které změnu svého postoje vysvětlovala. Stala se tváří protipotratového hnutí, které zvláště v posledních letech za prezidentství Donalda Trumpa nabylo na síle.

Některé státy zásadně zpřísnily podmínky, za nichž žena smí ukončit těhotenství, jiné zrušily potratové kliniky a soudní spory z toho vyplývající směřují opět k Nejvyššímu soudu. Tam je díky dvěma členům, které dosadil prezident Trump, převaha konzervativně smýšlejících soudců pět ku čtyřem liberálním.

Je proto možné, že Spojené státy znovu federálně znemožní ženám rozhodovat o jejich těhotenství.

Příběh McCorveyové je samostatnou kapitolou. V dětství byla bita a zneužívaná, rodina jí o její homosexualitě tvrdila, že je špinavá. Otěhotněla v 16 letech a manžel ji kvůli tomu bil. Jejího případu se v roce 1969 chytili dva právníci, kteří na něm chtěli vysoudit právo na potrat – ona sama ale na potrat nikdy nešla. Dítě donosila a dala je na adopci. (CBS News)