Policista, který v polovině března postřelil v pražské tramvaji muže ohrožujícího nožem řidiče a cestující, postupoval v souladu se zákonem. K tomuto závěru dospěla Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Útočník, který ani přes opakované výzvy policistů nůž neodložil, utrpěl střelné zranění stehna. Nikdo z cestujících zraněn nebyl. O výsledku vyšetřování dnes na webu informovala mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Kriminalisté útočníka stíhají kvůli nebezpečnému vyhrožování, výtržnictví a násilí proti úřední osobě.

Muž ohrožoval cestující 18. března v tramvaji číslo 17 na Rašínově nábřeží. Incidentu předcházela výzva řidiče tramvaje, který muže žádal, aby si nasadil roušku.

Přivolaní policisté násilníka vyzvali, aby téměř třiceticentimetrový nůž odložil. Ten to odmítl a se zbraní se proti policistům rozešel. „V tento moment policisté využili svého zákonného oprávnění a muže postřelili do oblasti stehna, a to z důvodu ochrany své osoby a ochrany života a zdraví cestujících,“ uvedla již dříve mluvčí pražské policie Lucie Drábková.

Postřeleného útočníka policisté zadrželi a poskytli mu první pomoc. Zraněný muž byl převezen do nemocnice, kde podle policie ještě kopl do podbřišku zdravotní sestru. Při vyšetřování případu vyšlo najevo, že muž ve stejný den ohrožoval nožem cestujícího i v jiné tramvaji.

Protože byl při použití služební pistole zraněn civilista, prověřovala zákrok policistů GIBS. Důvodem bylo podezření z těžkého ublížení na zdraví a zneužití pravomoci úřední osoby. „Detailním prověřováním, v rámci něhož byly vyhodnoceny všechny provedené úkony, kamerové záznamy a znalecký posudek z oboru balistiky, jsme vyhodnotili, že služební zákrok a následné použití služební zbraně bylo naprosto v souladu se zákonem,“ uvedla Nguyenová. Inspektoři proto případ odložili. (ČTK)