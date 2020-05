Pokud bude Čína diktovat České republice a Senátu, co mají dělat, cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan se stane reálnější. Vystrčil to řekl novinářům po dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem.

Hlava státu podle něj trvá na tom, že mise na Tchaj-wan by Česku a jeho ekonomice neprospěla. Pražský hrad zveřejnil pouze informaci, že se schůzka Zemana a Vystrčila konala.

„Moje cesta na Tchaj-wan se stává stále reálnější a reálnější. Není možné nadále snášet to, že budeme přistupovat na to, že budeme něčím lokajem,“ prohlásil předseda Senátu. Pokud nátlak Číny bude trvat, povede podle Vystrčila jen ke zhoršení vzájemných vztahů. „Raději bych přivítal nějakou rozumnou možnost domluvy, ale tady se zdá, že to není možné,“ řekl předseda Senátu novinářům. (ČTK)