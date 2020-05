Google dnes připomíná 111. výročí narození sira Nicolase Wintona, který organizoval odjezdy židovských dětí z Československa do Británie před druhou světovou válkou, a zachránil tak 669 z nich.

Today’s #GoogleDoodle honors British humanitarian Sir Nicholas Winton, who helped save the lives of over 600 Jewish children during WWII 🇬🇧

Learn more → https://t.co/ihpJb4Z01S pic.twitter.com/w9xAAvhEjC

— Google Doodles (@GoogleDoodles) May 19, 2020