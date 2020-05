Policie požádala Senát o vydání Zdeňky Hamousové (za ANO) k trestnímu stíhání, protože měla řídit pod vlivem alkoholu. Imunitní výbor o tom bude jednat zítra, horní komora by pak mohla rozhodnout ve středu.

„Jedná se o alkohol v krvi řidičky. Vzhledem k tomu, že to bylo nad jedno promile, dle platného zákona se jedná už o trestný čin,“ řekl předseda senátního imunitního výboru Ivo Bárek (ČSSD).

Řízení s více než jedním promile alkoholu v krvi je trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí za něj podmíněný či nepodmíněný trest až jednoho roku vězení, pokuta v rozmezí 25 000 až 50 000 korun a zákaz řízení na jeden až dva roky.

Bárek předpokládá, že výbor by už v úterý mohl dospět k závěru a pak by požádal horní komoru o projednání tuto středu. „Není tam nic složitého, nic politického, že bychom to nějak protahovali,“ dodal předseda výboru.

Hamousová je starostkou Žatce na Lounsku a předsedkyní senátorského klubu ANO. Do horní komory byla zvolena v roce 2014, její funkční období končí letos na podzim. Do zvolení starostkou byla ředitelkou Základní školy praktické v Žatci, v jehož čele stojí s několikaměsíční pauzou od roku 2010. (ČTK)