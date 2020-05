V Kanadě včera havarovalo letadlo z akrobatické skupiny Snowbirds, které se účastnilo akce na počest pracovníků bojujících s koronavirem. Pilotka nehodu nepřežila, druhý pilot se zvládl katapultovat, utrpěl ale vážná zranění. (NBC News)

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. – Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU

— Royal Canadian Air Force (@RCAF_ARC) May 18, 2020