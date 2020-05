Vedení Stavropolského kraje, který je hlavním producentem obilí v Rusku, je kvůli dlouhému suchu rozhodnuto vyvolávat déšť s pomocí chemických prostředků. Za 40 milionů rublů chce sezónní srážky zvýšit o 10 až 30 procent.

Pro vyvolávání umělého deště se nejčastěji využívá jodid stříbrný, který se rozprašuje do mraků. Jeho částečky na sobě kondenzují vodní páru v podobě ledových krystalků, které roztají a na zem dopadají ve formě dešťových kapek. V Česku se první umělý déšť vyvolal v rámci experimentu 3. července 1963 na Rakovnicku.

Podle ruské agentury RIANovosti by současné sucho mohlo v Stavropolském kraji způsobit citelné ztráty, které by převyšovaly investici do umělého deště.