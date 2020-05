‘A New Tank’, collaboration between artist @badiucao & @Galschiot , unveiled in Copenhagen to show support for 15 arrested Hong Kong activists whose trial starts next week #hongkongprotests

丹麦国会前与国殇之柱艺术家合作 《新坦克与旧解药》支持香港抗争pic.twitter.com/M5bN4AU3Jm

