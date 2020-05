Na Ukrajině je 18. květen Dnem boje za práva krymskotatarského národa. Přesně před 76 lety byla zahájena deportace původních obyvatel Krymu – krymských Tatarů, které stalinský režim označil za kolaboranty s nacismem. V současnosti je ukrajinský poloostrov pod okupační správou Ruska.

11. května 1944 vydal sovětský Státní výbor pro obranu tajný příkaz č. 5859-сс, který mj. obsahoval obvinění krymských Tatarů z masové kolaborace a spolupráce s německou okupační správu. To se stalo důvodem k zahájení odsunu 191 044 krymských Tatarů do nehostinných oblastí sovětské Střední Asie. Podle organizace Národního hnutí krymských Tatarů bylo deportovaných ale mnohem víc lidí – 423 100. Během transportu a v prvních letech vyhnanství zahynulo 42 procent příslušníků tohoto malého národa.

Až do roku 1956 nesměli deportovaní lidé vůbec opouštět speciální osady, kde měli přikázáno žít. Úředně bylo povoleno přeživším krymským Tatarům vrátit se do původní vlasti v roce 1974. Ale kvůli neochotě sovětských byrokratů se lidé navrátili do svých domovů až v roce 1989. Na Ukrajině je deportace krymskotatarského lidu oficiálně uznána genocidou.

K dnešnímu výročí vydala prohlášení i Česko-ukrajinské fórum občanské společnosti. Upozorňuje v něm, že „počínaje rokem 2014, kdy došlo k nelegální anexi Krymu ze strany Ruské federace, začala nová vlna tvrdých represí a zločinů vůči krymskotatarskému národu“.

Podle svědectví krymskotatarských aktivistů i novinářů okupační správa systematicky porušuje lidská práva krymských Tatarů: pořádají se domovní prohlídky, lidé jsou zatýkáni a unášeni, masově se omezují svoboda projevu, svědomí, náboženské svobody, shromažďovací a sdružovací svobody, právo na spravedlivý soudní proces.

Několik krymských Tatarů včetně novinářů bylo uneseno, zavražděno či zatčeno, popřípadě umístěno do psychiatrické léčebny. „Jsme svědky hybridní deportace krymských Tatarů z jejich historické vlasti (…) dochází ke výměně obyvatelstva krymského poloostrova, kdy odcházející krymské Tatary nahrazují představitelé vojenských a dalších silových struktur Ruské federace,“ tvrdí autoři prohlášení Česko-ukrajinského fóra. (NV)