Jedna třída mateřské školy v pražském Suchodole musí do karantény, test potvrdil u jednoho z dětí nemoc covid-19.

„V sobotu 16. 5. jsem byl hygienickou stanici v odpoledních hodinách informován, že ono dítě je pozitivní na covid-19, takže celá třída musí do karantény do čtvrtka 28. 5. V neděli či pondělí proběhne odběr u těchto dětí a u pedagogů ze třídy. Pokud by byl následně někdo pozitivní, což se ukáže asi v úterý či středu, budou se činit další opatření. Jedním z opatření by byla i možnost uzavření celé školky,“ napsal na webu mateřské školy ředitel Stanislav Zelený.

Dítě podle něj chodilo do třídy od pondělí do středy, nemělo příznaky nemoci a rodiče dali čestné prohlášení o jeho zdravotním stavu. Škola podle ředitele dodržovala i všechna hygienická opatření jako častější mytí rukou, používání dezinfekce nebo větší rozestupy při jídle.

Starosta Suchdola Petr Hejl (STAN) dnes ČTK potvrdil, že nákaza se ve školce objevila. Bližší informace o tom, kolika dětí se karanténa týká, zatím nemá. Jaký bude další postup, podle něj záleží na rozhodnutí hygieniků. „My můžeme dezinfikovat třídy, ale postup musí stanovit oni,“ řekl. „Samozřejmě je to nemilá situace,“ dodal.