Bývalý americký prezident Barack Obama přednesl řeč pro studenty, kteří kvůli pandemii přišli o závěrečné rozloučení. V řeči si nepřímo rýpl i do prezidenta Trumpa.

Podle americké tradice mají ti, kdo maturují, promují nebo dokončují vysokou školu, společené veřejné setkání v graduačních oblecích, kde jim absolvent školy dá rozlučkovou, většinou inspirující a povzbuzující přednášku.

Letošní studenti o to přišli, a tak se různé americké osobnosti rozhodly udělit studentům přednášku online v projektu „Graduate Together“, který moderoval basketbalista LeBron James.

Podle Obamy pandemie ukázala na slabá místa americké společnosti, kterými jsou rozdíly mezi bohatými a chudými, rasismus a především nedostatek dostupné péče pro všechny.

Congrats to the high school Class of 2020, as well as to the teachers, coaches, and most of all, parents and family who’ve guided you along the way. Thanks for letting me be part of your big day! pic.twitter.com/RjYvHs2BhC

— Barack Obama (@BarackObama) May 17, 2020