Poslanci by mohli zrušit některá mimořádná opatření, která by ministr zdravotnictví vydával podle chystaného dočasného zákona k boji s epidemií covid-19. Vyplývá to z pozměňovacího návrhu, který k tomu vládnímu předložil poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.