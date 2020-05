Na amerických letištích se nově objevují automaty s ochrannými pomůckami pro cestující. Snímky z mezinárodního letiště McCarran v Las Vegas ukazují, že v nabídce jsou roušky, dezinfekční gely nebo jednorázové rukavice. (Abc News)

Las Vegas' McCarran International Airport is now offering PPE vending machines, selling items including hand sanitizer and gloves. https://t.co/PsRBqyuCtI pic.twitter.com/qm5kpyzne5

— ABC News Politics (@ABCPolitics) May 15, 2020