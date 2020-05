Český svaz ledního hokeje připravil návrh, který by nejvyšší hokejovou soutěž u nás na čas uzavřel s tím, že by postupně přibyly další dva týmy. Naopak elitní kluby přišly s protinávrhem, který by tabulku zúžil postupně na dvanáct týmů. Deník N oslovil dva bývalé reprezentační trenéry, aby se zamysleli, která varianta by více pomohla českému hokeji ze sportovního hlediska.