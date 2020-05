V Texasu zemřela začátkem května ve věku 31 let Maria Singhová, rodným jménem Maria Petrovna Galitzinová. Maria byla pravnučkou rakouského císaře a také posledního českého krále Karla I. Příčinou jejího úmrtí bylo podle lékařů aneurysma srdce. (People, Novinky)

Princess Maria Galitzine, a Descendent of the Habsburg Dynasty, Dies Suddenly at 31 https://t.co/gsWZFihqXh

