Dnešní podcast o tom, čeho všeho jsou schopné ruské tajné služby. „Pokud se ukáže, že se rozvědka rozhodla zabít tři české politiky, pak je to totální zlom a máme co do činění s úplně jiným státem než před půl rokem a musíme se podle toho zařídit,“ říká Petra Procházková.