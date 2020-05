Cílem útoku na porodnici Dašté Barčí v afghánské metropoli Kábulu byly matky, tvrdí představitelé organizace Lékaři bez hranic. Afghánská vláda viní z činu hnutí Tálibán, podle USA za útokem stojí tzv. Islámský stát.

Kabul, Afghanistan UPDATE: At Dasht-e-Barchi Hospital, unknown attackers opened fire on our maternity ward – where pregnant women, mothers, and newborns were being cared for during one of the most precious and precarious stages of life. The attack lasted for hours.

12. května ozbrojenci zavraždili v kábulské porodnici 24 lidí, 20 osob zranili. Většina z obětí byli pacientky.

„Vrátil jsem se do porodnice den po útoku. Co jsem tam viděl, ukazuje, že to byla systematická střelba do matek. Procházeli pokoji porodnice a stříleli ženy v postelích. Bylo to metodické. Zdi jsou pokryté projektily, na zemi v pokojích je krev, auta jsou spálená, okna prostřílená,“ vypovídá Frederic Bonnot, vedoucí programů Lékařů bez hranic v Afghánistánu.

Podle této mezinárodní organizace bylo v kritickou chvíli v nemocnici 26 matek. Deset z nich se ukrylo společně se zdravotníky v bezpečnostních místnostech. Všech zbývajících 16 maminek zasáhly kulky: 11 útočníci zastřelili, přitom tři z obětí byly zrovna na porodním sále, své děti ale nestačily přivést na svět.

Mezi oběťmi jsou rovněž dva chlapci a afghánská porodní asistentka Lékařů bez hranic.

Pět dalších žen bylo zraněno, podobně jako dva novorozenci, z nichž jednoho zdravotníci se střelným zraněním nohy převezli do jiné nemocnice na operaci. Zraněni jsou také tři afghánští pracovníci Lékařů bez hranic.

Útok v porodnici trval čtyři hodiny

Útočníci vtrhli do nemocnice přes hlavní bránu krátce po desáté hodině ráno v úterý 12. května. Ačkoliv se blíže nacházely další budovy a oddělení, ozbrojení muži zamířili přímo do porodnice. Uvedli to pracovníci Lékařů bez hranic, kteří byli v době útoku na místě.

Následující čtyři hodiny se v budově střílelo a vybuchovaly granáty. „Je to šokující. Víme, že tato oblast v minulosti zažila útoky, ale nikdo by nevěřil, že by zaútočili na porodnici. Přišli zabít matky,“ popsal Frederic Bonnot.

Celkem v porodnici pracovalo 102 afghánských zaměstnanců Lékařů bez hranic společně s několika zahraničními spolupracovníky organizace. V chaosu, kdy lidé utíkali do bezpečí a řada dalších se narychlo přesunula do jiných nemocnic, bylo extrémně náročné zjistit, co se komu stalo. „Tato země je bohužel zvyklá na otřesné události. Ale co se stalo v úterý, nelze popsat slovy,“ dodal Frederic Bonnot.

Mezinárodní zdravotní humanitární organizace Lékaři bez hranic začala pracovat v Afghánistánu v roce 1980, v zemi nepůsobila v letech 2004 až 2009 (poté co bylo pět jejích zaměstnanců zabito). Porodnické oddělení s 55 lůžky v nemocnici Dasht-e-Barchi otevřela v roce 2014. Od začátku roku se v porodnici narodilo 5401 dětí. (MSF)