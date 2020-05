Ministerstvo zdravotnictví začne regulovat maximální cenu testu na covid-19 pro samoplátce. Stát bude nejvýše 1674 korun, řekl ministr Vojtěch.

V současné době za test, který potřebují pravidelně například lidé jezdící za prací do zahraničí, zaplatí lidé od 1800 do 3000 korun.

„Testování pro samoplátce je stále více využívané. Chceme, aby cena byla přijatelná a nevznikaly velké cenové rozdíly. Cenový předpis začne platit od zítra,“ řekl ČTK ministr.

Podle epidemiologů by měl být negativní test jednou z podmínek letního cestování do zahraničí. Některé země jej zřejmě budou požadovat před vjezdem, po návratu bude povinný v ČR. Bez něj by lidé po dovolené museli do čtrnáctidenní karantény, kterou by jim stát nehradil. (ČTK)