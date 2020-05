Tchajwan obvinil WHO, že zapomněla na svou neutralitu, když jej ve spolupráci s Čínou vyloučila z klíčových jednání a neposkytovala mu informace o nákaze covid-19. Peking i zdravotnická organizace to popírají.

S obviněními WHO přišel tchajwanský viceprezident Chen Chien-jen. Poukázal na to, že organizace nadřazuje politiku nad profesionalitu. když dovoluje Číně, aby „reprezentovala“ Tchajwan na jednáních WHO. Peking považuje ostrovní stát za svou součást. (Reuters)