Koronavirem se od člověka mohou nakazit i domácí kočky a přenášet ho dál mezi sebou, i když onemocnět nemusí. Prokázali to vědci, kteří radí opatrnost, přestože se virus podle nich přenáší spíš z člověka na kočku než naopak.

Vyplývá to ze společného výzkumu japonských a amerických vědců, jehož závěry včera publikoval prestižní lékařský týdeník New England Journal of Medicine.

Výzkumný tým použil virus SARS-CoV-2 od nakaženého člověka a infikoval jím tři domácí kočky (velkými dávkami do očí, nozder, úst a průdušnice). Každou z těchto tří koček pak umístil do blízkosti jiné, nenakažené kočky.

Do pěti dnů mělo pozitivní test na koronavirus všech šest koček a pozitivní výsledek přetrvával i při opakovaných testech; protilátky měla zvířata v krvi 24 dní po prvním pozitivním testu. Všechny kočky přitom nejevily žádné symptomy nemoci a jejich tělesná teplota, váha i chování zůstávaly normální.

Případy infikovaných domácích mazlíčků, koček i psů, jsou hlášeny z několika zemí světa, stejně jako koronavirem nakažené kočkovité šelmy (lvi a tygři) v ZOO.

Nynější studie dokazuje, že SARS-CoV-2 je schopen přeskočit z člověka na kočku a z té pak na další kočky, říká člen výzkumného týmu Jošihiro Kawaoka. Kawaoka zdůrazňuje, že kdo doma chová kočku a nakazil by se koronavirem, má si od zvířete „udržovat vzdálenost“ a pečlivě dodržovat hygienu.

Studie zároveň konstatuje jako pravděpodobnější, že nákaza se přenáší z lidí na domácí mazlíčky, než aby tomu bylo naopak. (Kjódó)