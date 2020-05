Americký prezident Donald Trump ve středu večer označil varování předního epidemiologa Bílého domu Anthonyho Fauciho o riziku, které by představovalo příliš rychlé obnovení ekonomiky a otevření škol, za nepřijatelné.

Vlivný epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu Fauci v úterý při slyšení v Senátu řekl, že příliš rychlé rušení ochranných opatření přijatých ve snaze zabránit dalšímu šíření nákazy by mohlo přinést „další utrpení a úmrtí“. K dnešnímu dni USA evidují kolem 84 tisíc úmrtí lidí s koronavirem a 1,4 milionu nakažených. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

„Pro mě to není přijatelná odpověď, zejména pokud jde o školy,“ reagoval Trump na dotaz ohledně toho, jak vnímá varování Fauciho ohledně rychlého otevírání škol a obnovení ekonomiky.

Trump poznamenal, že přijatelné by pro něj bylo pouze oddálení nástupu do škol v případě učitelů „určitého věku“. Ti by podle něj měli v klidovém režimu zůstat ještě několik následujících týdnů. „ U mladých dětí, tedy myslím u žáků, je to opravdu, jen se podívejte na statistiky, je to celkem úžasné,“ poznamenal Trump. Zpravodajský server BBC v této souvislosti napsal, že Trumpův komentář přichází ve chvíli, kdy se objevují u dětí případy vzácné zánětlivé nemoci, která nejspíš souvisí s covidem-19. (ČTK, Reuters)