Ministr školství Robert Plaga (za ANO) nepředpokládá, že by se školy při případné druhé podzimní vlně epidemie nového koronaviru zavíraly plošně, jako tomu bylo nyní.

Ministr dnes poslancům také řekl, že v červnu by se mohli vrátit na bázi dobrovolnosti do základních škol žáci druhého stupně. Mluvil také o otvírání speciálních škol.

Pokud by se na podzim epidemie vrátila, mohlo by se podle ministra stát, že se dostanou do karantény některé ze škol nebo spíš některé ze tříd. „Všechny kroky směřují k tomu, aby to potenciální vypnutí nebylo úplné, ale aby se soustředilo na oblasti nákazy,“ řekl. (ČTK)