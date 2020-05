Ruské ministerstvo zahraničí obvinilo Financial Times a New York Times z dezinformace. Oba listy uvedly, že smrtnost nemocných s covid-19 v Moskvě a Petrohradě je zhruba o 70 procent vyšší, ne kolik tvrdí oficiální čísla. (RG)

Novináři vycházeli ze srovnání údajů o úmrtí v Moskvě a Petrohradě v měsíci dubnu v letech 2020 a 2019. Vyplynulo jim, že letos je mrtvých v obou městech podstatně víc, aniž by lékaři deklarovali, že tito lidé byli nakaženi koronavirem. O zjištění obou médií jsme psali tady.

Šéf ruské parlamentní komise pro vyšetření případů vměšování do vnitřních věcí RF Vasilij Piskarjov vyzval ministerstvo zahraničí, aby prověřilo, zda články o uvádění nižších počtu úmrtí v souvislosti s covid-19 neporušují ruské zákony nebo zásady novinářské etiky.

Ministerstvo zahraničí již připravilo dopisy adresované vedení obou redakcí s žádostí uvést na pravou míru informace, které jsou podle Moskvy nepravdivé – smrtnost na koronavirovou infekci údajně odpovídají denně zveřejňovaným oficiálním statistikám. Dopisy budou předány novinám prostřednictvím ambasád USA a Velké Británie v Moskvě ve čtvrtek. Otázka odebrání akreditace zpravodajům listů v RF bude řešena až v závislosti na ochotě vydat opravy zveřejněných článků, které Moskva označila za fake news.

Rusko vykazuje denní nárůst prokázaných nákaz už více než týden přes 10 tisíc. Počtem pozitivně testovaných se země zařadila mezi nejzasaženější státy světa – 242 271 prokázaných nákaz. Ovšem počet úmrtí vyvolaných koronavirem je ve srovnání například s USA nebo Velkou Británii výrazně nižší – v posledním týdnu ruský operativní štáb uvádí kolem sta obětí covid-19 denně. Celkem za celou dobu testování zemřelo podle oficiálních statistik 2 212 lidí.

Moskevský operativní štáb na články v zahraničním tisku zareagoval vysvětlením, ze kterého vyplývá, že i kdyby skutečně byli všichni zemřelí za duben oběťmi koronaviru, což údajně „v žádné případě nejsou“, přesto by Rusko zůstávalo zemí s výjimečně nízkou úmrtností na covid-19. Dosahovala by maximálně 3 procent, zatímco v New Yorku je to například 10 procent a ve Velké Británii dokonce 23 procent.

Vicepremiérka Taťána Golikovová v reakci na zmíněné články zdůraznila, že trvá na tom, co sdělila včera prezidentovi Putinovi: smrtnost na covid-19 je v Rusku 7,6krát nižší, než v dalších zemích světa zasažených pandemií. (RG)