Nárok na ošetřovné zřejmě budou mít dál i rodiče, kteří by neposlali kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných škol a školek. Předepsané vážné důvody by museli uvést v tiskopisu. Návrh zrychleně schválila Sněmovna.

Návrh koaličních poslanců Kateřiny Valachové (ČSSD) a Aleše Juchelky (ANO) dnes schválila zrychleně Sněmovna ve vládní předloze o odkladu sociálních odvodů. Předkladatelé tvrdí, že jinak by rodiče o nárok na ošetřovné přišli.

Zaměstnanec by podle návrhu ošetřovné pobíral, pokud dítě do otevřené školy nebo školky nepošle kvůli možnosti ohrožení potomkova zdraví či zdraví jiných členů domácnosti. K dalším vážným důvodům bude patřit omezená kapacita nebo provozní doba školského zařízení i jiná omezující opatření kvůli koronaviru. Důvody rodič uvede na předepsaném tiskopisu. Stejná pravidla by měla platit i pro lidi, kteří se starají po uzavření sociálních služeb o starší či postižené členy domácnosti. Zařízení se mají postupně otevírat s omezeními.

Kvůli zavřeným školám stát ošetřovné vyplácí na děti do 13 let i na starší školáky s postižením. Dostávají ho také rodiče dětí ze zavřených školek. Mateřské školy se začínají otevírat. Mladší školáci se pak budou moci do škol vrátit od 25. května. Ve skupině jich bude smět být nejvýš 15. V červnu budou moci do tříd po menších skupinkách starší školáci. (ČTK)