Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že Česko plánuje postupné otevírání hranic. Jako první by podle něj Češi mohli na Slovensko nebo do Rakouska, v té souvislosti zmínil jako možné datum otevření hranic 8. a 15. června.

Zároveň Čechům doporučil, aby dovolenou trávili spíše v tuzemsku než v zahraničí. „Tak my bychom rádi, aby zůstali doma a utratili ty peníze tady. Máme tu sto tisíc lůžek, nejsou tu ani konference. Pokud budou naši solidární, tak zůstanou doma a podpoří naše podnikatele a budou kupovat zboží tady,“ uvedl předseda vlády. Sám má na srpen zaplacenou dovolenou v Řecku, kterou mu zřejmě už nezruší. (Blesk)