Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity odpracovali více než 25 tisíc hodin ve dvou brněnských fakultních nemocnicích i v dalších krajích. Do pomoci se zapojilo 450 studentů.

Ač zapojení studentů posledních dvou ročníků lékařských fakult nařídila od 16. března vláda, brněnští studenti začali pomáhat ještě před tímto rozhodnutím, hned po začátku pandemie koronaviru.

„Zásadním přínosem byla jejich aktivita především v odběrových stanech, call centrech Krajské hygienické stanice a mnoha klinikách a odděleních nejen ve fakultních nemocnicích v Brně, ale i v dalších nemocnicích v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém kraji a Kraji Vysočina,“ řekl děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.

Studenti v nemocnicích pomáhali zejména jako sanitáři nebo ošetřovatelé. Krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO) působení studentů ocenil s tím, že bez jejich pomoci by nebylo možné epidemiologickou situaci tak dobře zvládnout.

Kromě práce v nemocnici ale studenti museli pokračovat ve studiu, i když výuka byla vedena jen distančně, nebo se připravovat na závěrečné zkoušky. „Nebylo to snadné, ale pro každého z nás to byla neocenitelná zkušenost. Za dva měsíce boje s epidemií jsme se o tom, jak jednat s pacienty a co prožívají, když mají opravdu strach, dozvěděli skutečně mnoho,“ shrnula předsedkyně Studentské komory Akademického senátu LF MU Natália Antalová. (ČTK)