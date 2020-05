Sociální demokracie má problém s novelou zákona o zadávání veřejných zakázkách a bude ji ještě diskutovat na klubu. Prvnímu místopředsedovi Romanu Onderkovi vadí možnost zatajení vlastníka.

„O novele zákona o veřejných zakázkách budeme ještě diskutovat na klubu. Osobně tam mám problém se záležitostí, že by se neztotožňoval vlastník firem, který by žádal o veřejné či státní zakázky. Systém, kdy jsme zde už měli jednu poloaféru, protože na ministerstvu zdravotnictví nakupovali za pěti- či desetinásobně dražší ceny zdravotnický materiál a vlastník byl neznámý či kdovíkde, není namístě,“ shrnul Onderka. Co by znamenalo přijetí zákona, si můžete přečíst zde.

Poslanci ze sociální demokracie podle něj budou ještě o celé věci jednat, stejně jako členové hnutí ANO.

„Naši ministři dostali tento materiál na stůl a nechtěli jej blokovat, ještě to neznamená, že sociální demokracie nepřijde s nějakým návrhem nebo se to nepokusí zvrátit,“ dodal Onderka. Zdůraznil, že novela nemá časový strop a má s ní zásadní problém.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová pak uvedla, že pro novelu hlasovala, protože ji nechtěla blokovat. Nicméně nyní o tom budou ještě jednat poslanci z jejich klubu. „Nechceme blokovat tu změnu a pustili jsme to s tím, že se to ještě bude projednávat ve Sněmovně,“ uzavřela.