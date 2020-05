Ministerstvo práce a sociálních věcí příští týden předloží návrh na snížení platů ústavních činitelů. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) sdělila, že by se platy poslanců, senátorů a ministrů měly odvíjet od minimální mzdy.

„Navrhuji snížení platů poslanců, ministrů a senátorů a myslím si, že jejich plat by měl do budoucna být svázaný minimální mzdou,“ řekla Maláčová s tím, že platy by měly být zhruba pětinásobkem minimální mzdy. Maláčová dodala, že se jedná o návrh sociální demokracie. Podle jejích propočtů by se platy poslanců mohly snížit až o osmnáct tisíc korun.