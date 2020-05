V thajskému chrámu nedaleko Bangkoku umístili na sochu Buddhy obří roušku. Chtějí tak podpořit používání ochrany úst a nosu v době, kdy některé země uvolňují opatření proti šíření koronaviru. (AFP)

VIDEO: A Thai temple near Bangkok has installed a giant face mask on a Buddha statue to encourage the use of facial coverings as the country eases some restrictions pic.twitter.com/NycYczKQSn

