Výhrůžky zaměstnanci ruské ambasády v Česku řeší policie. Řekl to ministr zahraničí Petříček (ČSSD). Věc ministerstvo předalo policii poté, co se na něj ruské velvyslanectví v Praze obrátilo kvůli ochraně svého diplomata.

Ambasáda v prohlášení na svém Facebooku v pondělí uvedla, že její zaměstnanec kvůli lživému a nepodloženému obvinění z útoku na pražské politiky čelí výhrůžkám.

„Postupovali jsme standardně. Tuto žádost jsme předali, budeme odpovídat, je to na vyhodnocení policie, jaké bezpečnostní hrozby zde jsou,“ řekl Petříček. Nechtěl komentovat, zda jde o pracovníka ruských tajných služeb, který podle týdeníku Respekt do Prahy přicestoval před několika týdny vybavený jedem ricinem. Informace k případu jsou v utajeném režimu, nechci se k nim vyjadřovat, dodal. Nepředpokládá ale, že by nyní v Česku bylo nějaké konkrétní riziko, policejní ochrana tří komunálních politiků – pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) – je podle něj otázka prevence.

Obě země se o víkendu domluvily, že spolu povedou jednání podle vzájemné smlouvy z roku 1993. Petříček dnes v ČT řekl, že vzájemný dialog je nyní neexistující, což má dopad i na ekonomickou spolupráci. Nechtěl předjímat výsledek konzultací, s ruskou stranou si chce vytyčit témata a rámec, ve kterém budou probíhat konzultace. „Nechci vzkazovat nic ruské straně přes média. Já očekávám, že bychom mohli zahájit konzultace na úrovni ministrů zahraničních věcí, ale v tuto chvíli je to otázka výměny vzájemných nót a kontaktů mezi našimi ambasádami a ministerstvy,“ uvedl.

Debata o tom, jakou politiku chce Česko vést vůči Rusku, by se podle Petříčka měla vést také napříč politickým spektrem v Česku.

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí v Praze 6. Ruské protesty vyvolalo také zřízení památníku v pražských Řeporyjích protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Nevoli vzbudilo rovněž rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. (ČT)