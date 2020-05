Fotbalová první liga se opět rozběhne. Shodlo se na tom ligové grémium soutěže. Pro bylo 13 klubů, tři (Opava, Karviná a Zlín) se zdržely. První zápas je na programu 23. května.

Ligové grémium dnes dalo souhlas se znovuzahájením obou soutěží – restart proběhne v týdnu po 25. květnu 📅Upřesněné termíny utkání zveřejní LFA v nejbližších dnech ℹ️ pic.twitter.com/MaNlcSgyZs — FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (@FN_liga) May 12, 2020

Fotbalová liga se rozběhne po vynucené pauze dohrávkou mezi FK Teplice a Slovanem Liberec v sobotu 23. května. Liga by se měla hrát bez diváků, probíhají také jednání o tom, že by na stadion mohly zavítat vždy omezené stovky lidí (včetně hráčů).

Do konce soutěže zbývá odehrát kompletních šest kol základní části a také celá nadstavba. Oproti tradičnímu průběhu se tak liga protáhne až do července.